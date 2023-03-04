Мурат Гассиев выиграл у Балогуна нокаутом во втором раунде

Российский боксёр Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майком Балогуном в рамках боксёрского вечера, проходящего в Ереване (Армения) сегодня, 3 марта.

Гассиев завершил бой уверенной победой нокаутом во втором раунде.

Таким образом, российский боксёр стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

В общей сложности в активе Мурата Гассиева стало 30 побед (23 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Для Балогуна это первое поражение на профессиональном ринге, до этого у американца было 20 побед (15 нокаутом).

Стоит отметить, что перед боем команду Мурата Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке, но разрешили оставить флаг Осетии.