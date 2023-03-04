Мурат Гассиев выиграл у Балогуна нокаутом во втором раунде
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Российский боксёр Мурат Гассиев одержал победу над американцем Майком Балогуном в рамках боксёрского вечера, проходящего в Ереване (Армения) сегодня, 3 марта.
Гассиев завершил бой уверенной победой нокаутом во втором раунде.
Таким образом, российский боксёр стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.
В общей сложности в активе Мурата Гассиева стало 30 побед (23 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Для Балогуна это первое поражение на профессиональном ринге, до этого у американца было 20 побед (15 нокаутом).
Стоит отметить, что перед боем команду Мурата Гассиева попросили заклеить российский флаг на экипировке, но разрешили оставить флаг Осетии.
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