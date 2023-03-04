В пятницу, 3 марта в Ереване (Армения) прошёл боксёрский вечер, в рамках которого прошёл бой в тяжёлом весе между российским боксёром Муратом Гассиевым и американцем Майком Балогуном.

Поединок завершился победой российского боксёра нокаутом во втором раунде. Гассиев стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

Лучшие моменты боя Мурата Гассиева с Майком Балогуном

Права на видео принадлежат ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ)

В активе Мурата Гассиева теперь 30 побед, 23 из которых добыты нокаутом, и одно поражение в профессиональной карьере в боксе.

Для Майка Балогуна это первое поражение на профессиональном ринге, до этого американец одержал 20 побед.