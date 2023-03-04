Лучшие моменты боя Мурата Гассиева с Майком Балогуном
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В пятницу, 3 марта в Ереване (Армения) прошёл боксёрский вечер, в рамках которого прошёл бой в тяжёлом весе между российским боксёром Муратом Гассиевым и американцем Майком Балогуном.
Поединок завершился победой российского боксёра нокаутом во втором раунде. Гассиев стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.
Лучшие моменты боя Мурата Гассиева с Майком Балогуном
Права на видео принадлежат ООО «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ)
В активе Мурата Гассиева теперь 30 побед, 23 из которых добыты нокаутом, и одно поражение в профессиональной карьере в боксе.
Для Майка Балогуна это первое поражение на профессиональном ринге, до этого американец одержал 20 побед.
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