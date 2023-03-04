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Волкановски: не собираюсь уступать Джонсу первое место в рейтинге P4P

Волкановски: не собираюсь уступать Джонсу первое место в рейтинге P4P
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер среди бойцов вне зависимости от весовых категорий Алекс Волкановски высказался о том, может ли опередить его Джон Джонс в случае победы над Сирилем Ганом.

«Если посмотрим на Джонса и его достижения, то сразу станет понятно, почему он всегда должен быть в этом списке. На эту тему очень много дискуссий, но я не собираюсь уступать его первую строчку рейтинга pound-for-pound. Да, Джонс многократно защищал свой пояс в полутяжёлом весе и теперь поднялся в другую весовую категорию, чтобы побороться за титул. Если он выиграет, то без сомнений тема снова поднимется, но на мой взгляд тогда нужно оценивать уровень конкуренции в дивизионе. На это надо смотреть в первую очередь», — приводит слова Волкановски MMA News.

Бой Джонса с Ганом пройдёт в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.

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