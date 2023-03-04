Гассиев: спасибо Армении за возможность вернуться к большим боям
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Российский боксёр Мурат Гассиев после победы в поединке над американцем Майком Балогуном ответил на вопрос о получении армянского гражданства.
Несколько дней назад Гассиев получил паспорт Армении и может начать выступать под флагом этой страны на международных соревнованиях.
«Спасибо Армении за такую поддержку и возможность вернуться к большим боям. Я надеюсь, это откроет новые границы и, главное, даст возможность биться за титул чемпиона мира», — сказал Гассиев после боя.
3 марта Гассиев провёл поединок с Майком Балогуном за титул WBA Inter-Continental в тяжёлом весе и выиграл нокаутом во втором раунде.
Всего у Гассиева 30 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Для Балогуна это было первое поражение на профессиональном ринге.
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