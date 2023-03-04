Гассиев: это тяжёлая весовая категория, зевнул удар — и всё

Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал свою победу над американцем Майком Балогуном в рамках боксёрского вечера, прошедшего 3 марта в Ереване (Армения).
Гассиев нокаутировал Балогуна во втором раунде и стал обладателем титула WBA Inter-Continental.
«Соперник был опасный, очень быстрый и к нему нужно было присмотреться. Это тяжёлая весовая категория. Один удар может решить всё. Как бы не готовился, если зевнул один удар — всё. Также могло и в мою сторону завершиться», — сказал Гассиев после боя.
Всего у Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и одно поражение в профессиональной карьере. Для Балогуна это было первое поражение на профессиональном ринге, до этого у американца было 20 побед.
Ранее Гассиев также высказался о получении армянского гражданства.
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