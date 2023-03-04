Финальные битвы взглядов UFC 285. Видео

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого станет титульный бой за вакантный пояс в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

Стоит отметить, что резервным бойцом на этот поединок заявлен россиянин Сергей Павлович.

В соглавном событии турнира бойцу из Киргизии Валентине Шевченко предстоит провести очередную защиту титула в женском наилегчайшем весе с мексиканской Алексой Грассо.

Вчера, 3 марта, прошло официальное взвешивание, после чего бойцы провели финальные битвы взглядов.

Финальные битвы взгядов бойцов в преддверии турнира UFC 285

Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.