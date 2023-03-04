Финальные битвы взглядов UFC 285. Видео
Поделиться
В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого станет титульный бой за вакантный пояс в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
Стоит отметить, что резервным бойцом на этот поединок заявлен россиянин Сергей Павлович.
В соглавном событии турнира бойцу из Киргизии Валентине Шевченко предстоит провести очередную защиту титула в женском наилегчайшем весе с мексиканской Алексой Грассо.
Вчера, 3 марта, прошло официальное взвешивание, после чего бойцы провели финальные битвы взглядов.
Финальные битвы взгядов бойцов в преддверии турнира UFC 285
Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.
Комментарии
- 4 марта 2023
-
11:19
-
10:56
-
10:28
-
10:12
-
09:47
-
09:19
-
08:00
-
00:55
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:51
-
23:32
-
22:50
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:26
-
20:45
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:39
-
18:27
-
17:34
-
17:15
-
16:40
-
15:20
-
14:08
-
14:04
-
13:19
-
12:30
-
12:17
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:06
Партнерский контент