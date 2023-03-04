Конор Макгрегор появился на церемонии взвешивания перед UFC 285 и поприветствовал Джонса

3 марта в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC 285, который пройдёт на выходных.
Главным событием турнира станет титульный поединок в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом, соглавным — бой Валентины Шевченко с Алексой Грассо. После церемонии взвешивания прошла финальная битва взглядов.
Также на церемонии взвешивания появилась ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который поприветствовал Джона Джонса.
Макгрегор на церемонии взвешивания перед UFC 285
Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в официальной группе UFC ВКонтакте.
Макгрегор будет тренером в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, съёмки которого также проходят в Лас-Вегасе. По окончании сезона Макгрегор проведёт бой с другим тренером — Майклом Чендлером.
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