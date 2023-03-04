Миочич в июле подерётся с победителем боя Джонс — Ган

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич получит титульный бой с победителем поединка между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
Боец в интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье сообщил, что в UFC пообещали ему титульный поединок на турнире UFC 290 в июле, который состоится в Лас-Вегасе.
В ночь на 5 марта на турнире UFC 285 экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс встретится с французом Сирилем Ганом в поединке за вакантный титул в тяжёлом дивизионе.
Для Джонса это первый поединок за последние три года. В феврале 2020 года американец выиграл единогласным решением судей у Доминика Рейеса и позже объявил о переходе в тяжёлый вес.
Стипе Миочич свой последний бой провёл в марте 2021 года, проиграв Фрэнсису Нганну и уступив ему титул чемпиона.
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