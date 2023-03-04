На UFC 285 сняли сцену для фильма Конора Макгрегора и Джилленхолла

3 марта в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC 285, который пройдёт на выходных. Главным событием турнира станет титульный поединок в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

После церемонии на сцене появился бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор и после приветствия Джона Джонса он обратился к зрителям, чтобы они помогли в съёмках сцены фильма «Дом у дороги», в котором играет он и голливудский актёр Джейк Джилленхол.

После этого на сцене появился сам Джилленхол и бывший боец в полусреднем весе Джей Хирон (23 — 7). По сюжету, они станут соперниками в поединке за титул в среднем весе на турнире UFC 222.

Джилленхол и Хирон сняли сцену с взвешиванием и дуэлью взглядов, во время которой Джейк дал пощёчину сопернику.

Сцена с Джилленхолом и Хироном

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