Дана Уайт: Нганну больше никогда не будет драться в UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона американского промоушена Фрэнсиса Нганну.

Напомним, в январе Нганну отказался продлевать контракт с UFC и стал свободным агентом, освободив титул чемпиона в тяжёлой весовой категории.

«Нет, нет. Мы вели переговоры годами. Это конец. Он никогда больше не будет снова драться в UFC. Да, я стараюсь никогда не говорить «никогда», но в этом раз скажу. Мы пытались договориться», — приводит слова Нганну BT Sport.

Фрэнсис Нганну провёл 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. Франко-камерунский боец заявлял, что хочет выступить в профессиональном боксе, а затем вернуться в ММА. Также сообщалось о его возможном поединке с экс-чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.