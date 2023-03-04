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Миочич сделал прогноз на бой Джона Джонса с Сирилем Ганом

Миочич сделал прогноз на бой Джона Джонса с Сирилем Ганом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Интересный бой, так как у нас есть Джонс, которого не было три года. Он всё время тренировался. Говорит, что сохранил скорость, но это другая весовая категория, тут большая разница. Вам кажется, что вы быстры, но это не так. Ты не можешь быть быстрее, набрав массу. Сириль — хороший боец, он бьёт не хуже Джонса, у Гана шикарная ударная техника и хорошее движение. Ган прошёл пять раундов с Нганну, но тут многое зависит от Джонса. Я больше склоняюсь к Гану, он был активен, Джонс не выступал три года. А в тяжёлом весе всё по-другому», — сказал Миочич в интервью Даниэлю Кормье.

Бой Джонса с Ганом пройдёт в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.

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