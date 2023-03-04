Оливейра: бой с Махачевым — единственный, который я не пересматривал

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра признался, что не пересматривал свой бой с Исламом Махачевым.
«Я не пересматривал бой с Исламом. Смотрел все поединки, которые проиграл, но этот бой — единственный, который я не смотрел и не буду смотреть. Он был лучше меня в ту ночь и выиграл. Когда мы встретимся в следующий раз, я буду тем же Чарльзом, которым являюсь сейчас, и не стану ничего менять.
Если Бог поможет и я выиграю у Бенеила Дариуша; то стану следующим претендентом на титул. Я заслужил это. UFC много думает, но другого имени нет. Я буду следующим в очереди», — сказал Оливера в шоу The MMA Hour.
Оливейра встретится с Дариушем на турнире UFC 288, которйы состоится в ночь на 7 мая по московскому времени.
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