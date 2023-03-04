Рэпер Дрейк поставил $ 500 тыс. на победу Джонса в бою с Ганом
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Известный канадский рэпер и актёр Дрейк сделал ставку на главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC 285, в котором сойдутся экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс и Сириль Ган.
Дрейк поставил $ 250 тыс. на победу Джонса нокаутом с коэффициентом 5,20 и может выиграть более $ 1 млн. Ещё одну ставку в размере $ 250 тыс. Дрейк поставил на досрочную победу Джонса болевым или удушающим приёмом с коэффициентом 6,80.
Стоит отметить, что Дрейк известен своими неудачными ставками на различные спортивные события.
Бой Джона Джонса с Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе пройдёт в ночь с 4 на 5 марта. Для Джонса это первый бой с февраля 2020 года, боец не выходил в октагон более трёх лет.
UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Не началось
Сириль Ган
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