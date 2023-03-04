Кудряшов сказал, с кем бы мог сразиться Гассиев после победы над Балогуном. Это россиянин

Известный российский боец супертяжёлого веса Дмитрий Кудряшов высказался о карьерных перспективах бывшего чемпиона мира и соотечественника Мурата Гассиева после победы над американцем Майклом Балогуном. Бой состоялся 3 марта в Армении.
Напомним, Гассиев досрочно остановил соперника во втором раунде, одержав четвёртую победу в рамках супертяжёлого веса.
«Я бы хотел посмотреть бой Мурата с Сергеем Кузьминым. Уверен, что команда Кузьмина не отказалась бы. С ними можно договориться без проблем. Это было бы более конкурентное и смотрибельное зрелище, чем привезённый Балогун. Мне не поступали предложения по бою с Гассиевым, я уже выпал из обоймы действующих спортсменов. Что-то провожу, боксирую, но это для себя в первую очередь. Если у Мурата есть чемпионские амбиции, нужны соперники другого калибра. Нужны имена в тяжёлом весе», – цитирует Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
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