«Это имеет значение». Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Уайлдером в трёх боях

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему, по его мнению, он не был нокаутирован в трёх поединках с американцем Деонтеем Уайлдером, несмотря на многочисленные нокдауны.

Напомним, Фьюри несколько раз оказывался на грани поражения, дважды побывав на канвасе в первом бою и дважды – в третьем.

«Я считаю, что мои вес и размеры во многом повлияли на то, что он не смог меня нокаутировать. Он попадал по парням весом немногим больше 100 кг, и всех их прибивало к полу. Но я – парень ростом 207 см и весом 125 кг, размер имеет значение», – приводит слова Фьюри FoxifyTrade.

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