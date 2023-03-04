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«Это не футбол». Магомед Исмаилов посетил хоккейный матч «Автомобилист» — «Металлург»

«Это не футбол». Магомед Исмаилов посетил хоккейный матч «Автомобилист» — «Металлург»
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов посетил хоккейный матч между командами «Автомобилист» из Екатеринбурга и «Металлург» из Магнитогорска, прошедший сегодня, 4 марта, в рамках серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Напомним, матч завершился победой «Металлурга» со счётом 3:2 OT.

«Ну что, дорогие друзья. Пользуясь случаем, пошёл перед боем развеяться и поддержать команду «Металлург».

Фото: из личного архива Магомеда Исмаилова

Я впервые на хоккее, дорогие друзья, и что хочу сказать: это супержёсткая и мужская игра. Это не футбол. Конкретно рубятся они. Рубятся и толкаются», – сказал боец в социальных сетях.

На 14-й минуте Никита Коростелёв вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Яковлев и Максим Карпов. На 29-й минуте Брендан Лайпсик удвоил преимущество «Металлурга». На 33-й минуте Брукс Мэйсек отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Сергей Широков и Кёртис Валк. На 58-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль и сравнял счёт при игре «шесть на пять». На 85-й минуте Егор Яковлев принёс победу «Металлургу».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Яковлев, Карпов) – 13:54 (5x5)   0:2 Лайпсик (Фисенко, Минулин) – 28:58 (4x4)   1:2 Мэйсек (Широков, Валк) – 32:36 (5x5)   2:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 57:58 (6x5)   2:3 Яковлев – 84:25 (5x5)
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