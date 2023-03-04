Онлайн-трансляция боя Джонс — Ган начнётся примерно в 8:20 мск

5 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс (26-1) сразится за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом (11-1).

Джону Джонсу 35 лет. Боец не выступал с февраля 2020 года, когда на UFC 247 защитил титул в полутяжёлом весе, победив соотечественника Доминика Рейеса судейским решением.

Сирилю Гану 32 года. Своё единственное поражение француз потерпел в январе 2022 года, на UFC 270 проиграв камерунцу Фрэнсису Нганну.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Прямой эфир UFC 285 российские зрители могут посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер будет транслироваться на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Начало главного боя – около 8:20 мск.