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Ислам Махачев может посетить турнир UFC 285

Ислам Махачев может посетить турнир UFC 285
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сообщил в социальных сетях, что в настоящий момент находится в Лас-Вегасе (США), где уже завтра, 5 марта, состоится номерной турнир UFC 285.

Так, Махачев опубликовал видео из отеля напротив здания с баннером шоу, подписав его следующим текстом.

«День сегодня длинный. Кофе решил на потом оставить».

Напомним, в главном бою турнира UFC 285 двукратный чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс сразится за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко проведёт защиту против мексиканки Алексы Грассо.

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