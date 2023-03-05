Джонс — Ган: прямой эфир боя начнётся примерно в 8:20

5 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою звезда организации и бывший чемпион американец Джон Джонс (26-1) поборется за вакантный титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом (11-1).

Джону Джонсу 35 лет. Боец не выступал с февраля 2020 года, когда на UFC 247 защитил титул в полутяжёлом весе, победив судейским решением соотечественника Доминика Рейеса. Сирилю Гану 32 года. Своё единственное поражение француз потерпел в январе 2022 года, на UFC 270 проиграв камерунцу Фрэнсису Нганну.

Прямой эфир турнира UFC 285 российские зрители могут увидеть в приложении UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер будет транслироваться на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Старт основного карда – в 6:00 мск, начало главного боя – около 8:20 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 285.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?