Фото: Камару Усман провёл тренировку с Джастином Гэтжи

Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийский ветеран Камару Усман продолжает подготовку к поединку с британцем Леоном Эдвардсом и время от времени делится с подписчиками фотографиями в социальных сетях.
Так, боец провёл совместную сессию с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) американцем Джастином Гэтжи.
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта на турнире UFC 285 в Лондоне (Великобритания). Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.
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