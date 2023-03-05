Макгрегор заявил о желании поставить крупную сумму на бой Джонса и Гана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор заявил о желании поставить крупную сумму на титульный поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом.

Так, Макгрегор прокомментировал пост известного канадского хип-хоп-исполнителя Обри Грэма, более известного как Дрейк, суммарно поставившего на поединок Джонса и Гана $ 500 тыс.

«Хорошая ставка, подумываю о том же», – написал Макгрегор в комментариях.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится уже завтра, 5 марта, и возглавит турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США). В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко проведёт защиту против мексиканки Алексы Грассо.

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