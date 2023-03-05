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Джон Джонс предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи

Джон Джонс предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи
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Двукратный чемпион UFC звёздный американец Джон Джонс высказался об ожидаемом титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Бой состоится 8 апреля на турнире UFC 287 в Майами (США).

«Я верю, что Перейра снова победит. Бывают такие атлеты, которые подбирают ключик к другим атлетам. Он упорно трудился, и я уважаю его за это. И я считаю, что он сделает это снова», – приводит слова Джонса издание MMAJunkie.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.

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