Джон Джонс предсказал исход реванша Перейры и Адесаньи

Двукратный чемпион UFC звёздный американец Джон Джонс высказался об ожидаемом титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Бой состоится 8 апреля на турнире UFC 287 в Майами (США).

«Я верю, что Перейра снова победит. Бывают такие атлеты, которые подбирают ключик к другим атлетам. Он упорно трудился, и я уважаю его за это. И я считаю, что он сделает это снова», – приводит слова Джонса издание MMAJunkie.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?