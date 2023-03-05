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Лоик Раджабов с победы дебютировал в UFC

Лоик Раджабов с победы дебютировал в UFC
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Лоик Раджабов встретился с аргентинцем Эстебаном Рибовичем.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Раджабова единогласным решением судей.

Отметим, для Раджабова этот бой стал дебютным в UFC. Ранее он одержал 16 побед и потерпел 4 поражения в смешанных единоборствах.

Главным событием турнира станет титульный бой за вакантный пояс в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. В соглавном событии турнира бойцу из Киргизии Валентине Шевченко предстоит провести очередную защиту титула в женском наилегчайшем весе в бою с мексиканкой Алексой Грассо.

Основной кард:

Джон Джонс — Сириль Ган
Валентина Шевченко — Алекса Грассо
Джефф Нил — Шавкат Рахмонов
Матеуш Гамрот — Джейлин Тёрнер
Бо Никал — Джейми Пикетт

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Эстебан Рибович - Лоик Раджабов (W)
05 марта 2023, воскресенье. 01:35 МСК
Лоик Раджабов
Окончено
UD
Эстебан Рибович
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