Лоик Раджабов с победы дебютировал в UFC

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках предварительного карда представитель Таджикистана Лоик Раджабов встретился с аргентинцем Эстебаном Рибовичем.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Раджабова единогласным решением судей.
Отметим, для Раджабова этот бой стал дебютным в UFC. Ранее он одержал 16 побед и потерпел 4 поражения в смешанных единоборствах.
Главным событием турнира станет титульный бой за вакантный пояс в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. В соглавном событии турнира бойцу из Киргизии Валентине Шевченко предстоит провести очередную защиту титула в женском наилегчайшем весе в бою с мексиканкой Алексой Грассо.
Основной кард:
Джон Джонс — Сириль Ган
Валентина Шевченко — Алекса Грассо
Джефф Нил — Шавкат Рахмонов
Матеуш Гамрот — Джейлин Тёрнер
Бо Никал — Джейми Пикетт
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