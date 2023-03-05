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Лоик Раджабов установил рекорд UFC в дебютном бою

Лоик Раджабов установил рекорд UFC в дебютном бою
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Представитель Таджикистана Лоик Раджабов провёл 11 официальных тейкдаунов — это рекорд для дебютанта в лёгком весе в UFC, сообщается в «твиттере» промоушена.

Напомним, в своём дебютном бою в UFC Раджабов победил аргентинца Эстебана Рибовича единогласным решением судей.

Ранее Раджабов одержал 16 побед и потерпел 4 поражения в смешанных единоборствах.

Главным событием турнира UFC 285 станет титульный бой за вакантный пояс в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. В соглавном событии турнира бойцу из Киргизии Валентине Шевченко предстоит провести очередную защиту титула в женском наилегчайшем весе в бою с мексиканкой Алексой Грассо.

Основной кард:

Джон Джонс — Сириль Ган
Валентина Шевченко — Алекса Грассо
Джефф Нил — Шавкат Рахмонов
Матеуш Гамрот — Джейлин Тёрнер
Бо Никал — Джейми Пикетт

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