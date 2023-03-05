Онлайн-трансляции главных боёв UFC 285: Джонс — Ган и Шевченко — Грассо

5 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс (26-1) сразится за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом (11-1).

В соглавном поединке чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо. «Чемпионат» будет вести подробную текстовую трансляцию двух титульных поединков в тяжёлом весе и наилегчайшем женском дивизионе.

Прямой эфир UFC 285 российские зрители могут посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Также бойцовский вечер будет транслироваться на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Начало соглавного боя – около 7:40 мск. Главный бой начнётся ориентировочно в 08:20 мск.