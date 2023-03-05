Рахмонов — после победы над Нилом: Колби Ковингтон, готовься!

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках главного карда представитель Казахстана Шавкат Рахмонов встретился с американцем Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова самбишном в третьем раунде.

После окончания боя Рахмонов обратился к возможным будущим соперникам. «Колби Ковингтон, готовься! Или Усман. Один из вас со мной будет драться», — сказал Рахмонов в октагоне.

Напомним, на счету Рахмонова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. В UFC рекорд казахстанца — 5-0. У Джеффа Нила 15 побед в 20 боях.

В главном бою вечера Джон Джонс встретится с Сирилем Ганом за вакантный титул в тяжёлом весе.

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