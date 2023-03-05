Шавкат Рахмонов выигрывал бой с Нилом на судейских записках

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках главного карда представитель Казахстана Шавкат Рахмонов встретился с американцем Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова самбишном в третьем раунде.

По опубликованным судейским запискам, Шавкат Рахмонов выигрывал в матче. Все три судьи оценили и первый, и второй раунд с результатом по 10:9 в пользу Рахмонова.

Стоит отметить, что бой Рахмонова и Нила должен был состояться в январе, но из-за травмы Джеффа был перенесён на март.

На счету Рахмонова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них. В UFC рекорд казахстанца — 4-0. У Джеффа Нила 15 побед в 19 боях.