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Шавкат Рахмонов выигрывал бой с Нилом на судейских записках

Шавкат Рахмонов выигрывал бой с Нилом на судейских записках
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках главного карда представитель Казахстана Шавкат Рахмонов встретился с американцем Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова самбишном в третьем раунде.

По опубликованным судейским запискам, Шавкат Рахмонов выигрывал в матче. Все три судьи оценили и первый, и второй раунд с результатом по 10:9 в пользу Рахмонова.

Стоит отметить, что бой Рахмонова и Нила должен был состояться в январе, но из-за травмы Джеффа был перенесён на март.

На счету Рахмонова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них. В UFC рекорд казахстанца — 4-0. У Джеффа Нила 15 побед в 19 боях.

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