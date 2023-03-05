Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я знаю, что выигрывала бой». Шевченко прокомментировала поражение от Грассо

«Я знаю, что выигрывала бой». Шевченко прокомментировала поражение от Грассо
Комментарии

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках соглавного боя вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо в наилегчайшем дивизионе. Бой закончился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После окончания поединка Валентина Шевченко прокомментировала его итоги.

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать.

Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — сказала Шевченко после боя.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:

Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023