«Я знаю, что выигрывала бой». Шевченко прокомментировала поражение от Грассо

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В рамках соглавного боя вечера представительница Киргизии Валентина Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо в наилегчайшем дивизионе. Бой закончился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде.
После окончания поединка Валентина Шевченко прокомментировала его итоги.
«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать.
Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — сказала Шевченко после боя.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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