Джонс: как только прижал Гана, понял, что всё в моих руках

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс прокомментировал победу над Сирилем Ганом.

«Я чувствовал себя таким сильным всю неделю. И я верил в то, что всё так и случится. Я усердно тренировался всё это время. Я благодарю свой семью. Свою невесту, я очень сильно тебя люблю. Я благодарю всё мою команду. Моих прекрасных дочерей. Моей дочери сегодня 10 лет. Я люблю её очень сильно.

Я прекрасно понимал, что если удастся его перевести, бой перейдёт на мою поляну. Я занимаюсь борьбой с 12 лет. Как только мне удалось его прижать, я понял, всё в моих руках», — сказал Джонс после боя.

Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.