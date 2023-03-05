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Джонс: Стипе Миочич, надеюсь, ты будешь усердно тренироваться

Джонс: Стипе Миочич, надеюсь, ты будешь усердно тренироваться
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс после победы над Сирилем Ганом в титульном бою вызвал на поединок Стипе Миочича.

«Хотите ли вы увидеть, как я побью Миочича? Стипе Миочич, дружище, надеюсь, ты усердно тренируешься. Ты величайший тяжеловес в истории, поэтому я хочу бой с тобой», — сказал Джонс после боя.

В главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 285, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 5 марта, Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Ранее Стипе Миочич сообщил, что в UFC ему обещали титульный поединок с победителем боя Джонс — Ган. Ожидается, что новый бой за титул в тяжёлом весе пройдёт на UFC 290 в июле.

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