UFC 285: титулы Джонса и Грассо, все результаты турнира

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс одержал победу и завоевал чемпионский пояс. В соглавном событии турнира Алекса Грассо выиграла у Валентины Шевченко и стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Основной кард:

Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приёмом (Раунд 1) и завоевал вакантный титул в тяжелом весе;

Алекса Грассо победила Валентину Шевченко удушающим приёмом (Раунд 4) и стала новой чемпионкой наилегчайшего веса;

Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приёмом (Раунд 3);

Матеуш Гамрот победил Джалина Тёрнера раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27);

Бо Никал победил Джейми Пикетта удушающим приёмом (Раунд 1).

Предварительный кард:

Коди Гарбрандт победил Тревина Джонса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Дрикус Дю Плесси победил Дерека Брансона техническим нокаутом (Раунд 2);

Аманда Рибас победила Вивиану Араужо единогласным решением (29-27, 30-26, 30-27);

Марк-Андре Баррио победил Джулиана Маркеса техническим нокаутом (Раунд 2);

Иан Мачадо Гарри победил Кэньаня Суна техническим нокаутом (Раунд 3);

Камерон Саайман победил Леомана Мартинеза решением большинства судей (29-26, 28-27, 28-28);

Табата Риччи победила Джессику Пенне болевым приёмом на руку (Раунд 2);

Фарид Башарат победил Дэ'Мона Блэкшира единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Лоик Раджабов победил Эстебана Рибовича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).