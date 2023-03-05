UFC 285: титулы Джонса и Грассо, все результаты турнира

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.
Джон Джонс одержал победу и завоевал чемпионский пояс. В соглавном событии турнира Алекса Грассо выиграла у Валентины Шевченко и стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.
Основной кард:
Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приёмом (Раунд 1) и завоевал вакантный титул в тяжелом весе;
Алекса Грассо победила Валентину Шевченко удушающим приёмом (Раунд 4) и стала новой чемпионкой наилегчайшего веса;
Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приёмом (Раунд 3);
Матеуш Гамрот победил Джалина Тёрнера раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27);
Бо Никал победил Джейми Пикетта удушающим приёмом (Раунд 1).
Предварительный кард:
Коди Гарбрандт победил Тревина Джонса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Дрикус Дю Плесси победил Дерека Брансона техническим нокаутом (Раунд 2);
Аманда Рибас победила Вивиану Араужо единогласным решением (29-27, 30-26, 30-27);
Марк-Андре Баррио победил Джулиана Маркеса техническим нокаутом (Раунд 2);
Иан Мачадо Гарри победил Кэньаня Суна техническим нокаутом (Раунд 3);
Камерон Саайман победил Леомана Мартинеза решением большинства судей (29-26, 28-27, 28-28);
Табата Риччи победила Джессику Пенне болевым приёмом на руку (Раунд 2);
Фарид Башарат победил Дэ'Мона Блэкшира единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Лоик Раджабов победил Эстебана Рибовича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- 5 марта 2023
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
10:29
-
10:15
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:48
-
09:41
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:50
-
08:46
-
08:20
-
08:16
-
07:50
-
07:48
-
07:36
-
06:00
-
04:35
-
03:58
-
03:49
-
02:43
-
02:03
-
02:00
-
00:59
-
00:47
-
00:31
-
00:08