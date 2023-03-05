Шевченко выигрывала бой у Грассо по судейским запискам

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.
Соглавным событием турнира стал титульный поединок в женском наилегчайшем весе между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. Победу в бою удушающим приёмом одержала Грассо, ставшая новой чемпионкой.
Согласно опубликованным судейским запискам, Шевченко выигрывала у Грассо. Судьи единогласно отдали первый раунд мексиканке, но второй и третий раунды остались за Шевченко.
Судейские записки бой Шевченко — Грассо
У Шевченко теперь 22 победы в 26 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Грассо одержала 16 побед в 19 боях.
- 5 марта 2023
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