Шевченко выигрывала бой у Грассо по судейским запискам

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Соглавным событием турнира стал титульный поединок в женском наилегчайшем весе между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. Победу в бою удушающим приёмом одержала Грассо, ставшая новой чемпионкой.

Согласно опубликованным судейским запискам, Шевченко выигрывала у Грассо. Судьи единогласно отдали первый раунд мексиканке, но второй и третий раунды остались за Шевченко.

Судейские записки бой Шевченко — Грассо

У Шевченко теперь 22 победы в 26 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Грассо одержала 16 побед в 19 боях.