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UFC опубликовала лучшие моменты турнира UFC 285

UFC опубликовала лучшие моменты турнира UFC 285
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Сегодня, 5 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джон Джонс сразился за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом.

Бой завершился победой Джона Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

UFC опубликовала лучшие моменты этого турнира.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

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