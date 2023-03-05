UFC опубликовала лучшие моменты турнира UFC 285

Сегодня, 5 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джон Джонс сразился за вакантный титул организации в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом.

Бой завершился победой Джона Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

UFC опубликовала лучшие моменты этого турнира.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

В соглавном поединке сегодняшнего вечера чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо и уступила ей сабмишеном.