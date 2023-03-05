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«С уважением, король тяжеловесов». Нганну отреагировал на победу Джонса

«С уважением, король тяжеловесов». Нганну отреагировал на победу Джонса
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на победу Джона Джонса в поединке с Сирилем Ганом.

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в рамках главного события которого Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом в тяжёлой весовой категории.

«Хорошая работа, Джонни. С уважением, король тяжеловесов», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Фрэнсис Нганну в январе отказался подписывать новый контракт с UFC и покинул американский промоушен на правах свободного агента, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе. Дана Уайт заявил, что Нганну никогда не вернётся в UFC.

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