Дана Уайт: Джонс — непобеждённый, лучший навсегда

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилем Ганом на турнире UFC 285 в поединке за титул чемпиона в тяжёлом весе.

«Чёрт возьми, послушайте — этот парень невероятен. Я не знаю, что ещё можно сказать. Джон Джонс просто невероятен. Он непобеждённый, никогда и никому не проигрывал в UFC. Он лучший из всех выступающих сейчас. Я счастлив от того, что произошло сегодня ночью. Он лучший, и это навсегда», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение. У Гана 11 побед и два поражения.

В соглавном поединке сегодняшнего вечера чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо и уступила ей сабмишеном.