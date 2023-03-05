Дана Уайт: Джонс — непобеждённый, лучший навсегда

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилем Ганом на турнире UFC 285 в поединке за титул чемпиона в тяжёлом весе.
«Чёрт возьми, послушайте — этот парень невероятен. Я не знаю, что ещё можно сказать. Джон Джонс просто невероятен. Он непобеждённый, никогда и никому не проигрывал в UFC. Он лучший из всех выступающих сейчас. Я счастлив от того, что произошло сегодня ночью. Он лучший, и это навсегда», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение. У Гана 11 побед и два поражения.
В соглавном поединке сегодняшнего вечера чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо и уступила ей сабмишеном.
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