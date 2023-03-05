Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Петра Яна оценил победу Рахмонова над Нилом

Тренер Петра Яна оценил победу Рахмонова над Нилом
Комментарии

Кайрат Нурмаганбетов, тренер российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом.

«Шавкат уникален. Просто яркий жёсткий бой и не менее яркая развязка. Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона. Настоящий красавчик. Больше нечего сказать», — сказал Нурмаганбетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой Рахмонова и Нила прошёл в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам и завершился победой казахстанского бойца удушающим приёмом в третьем раунде.

Стоит отметить, что для Шавката Рахмонова это был 17-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Во всех 17 он одержал досрочные победы.

Единственный, кто может размотать Чимаева. Крутой Рахмонов прёт за поясом UFC! Единственный, кто может размотать Чимаева. Крутой Рахмонов прёт за поясом UFC!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023