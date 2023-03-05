Тренер Петра Яна оценил победу Рахмонова над Нилом

Кайрат Нурмаганбетов, тренер российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Джеффом Нилом.

«Шавкат уникален. Просто яркий жёсткий бой и не менее яркая развязка. Поздравляю Казахстан. Это угроза для всего дивизиона. Настоящий красавчик. Больше нечего сказать», — сказал Нурмаганбетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой Рахмонова и Нила прошёл в рамках основного карда турнира по смешанным единоборствам и завершился победой казахстанского бойца удушающим приёмом в третьем раунде.

Стоит отметить, что для Шавката Рахмонова это был 17-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Во всех 17 он одержал досрочные победы.