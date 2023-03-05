Шевченко прервала рекордную серию из семи защит

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Соглавным событием турнира стал титульный поединок в женском наилегчайшем весе между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. Победу в бою удушающим приёмом одержала Грассо.

Валентина Шевченко прервала рекордную серию из семи успешных защит титула. Эта успешная серия из семи проведённых ей защит является рекордом для женщин.

Валентина Шевченко провела 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержала 22 победы. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.