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Удушающий приём Джона Джонса в титульном бою с Сирилем Ганом. Видео

Удушающий приём Джона Джонса в титульном бою с Сирилем Ганом. Видео
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Его следующим соперником станет бывший чемпион промоушена Стипе Миочич, которого Джонс вызвал на поединок.

ВИДЕО.

На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. У Гана 11 побед и два поражения в ММА.

В соглавном поединке сегодняшнего вечера чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо и уступила ей сабмишном.

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