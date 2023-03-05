Тренер Петра Яна: скажем, Джон Джонс сводил Сирила Гана в школу

Кайрат Нурмаганбетов, тренер Петра Яна досконально чётко разобрал возвращение Джона Джонса в октагон.

«Легендарный, просто легендарный. Вышел спокойно прессинговал, без лишних движений. Поджал у клетки — нанёс пару чётких лоу-киков, раздёргал, поймал под левую руку, прошёл за спину, перевёл, тот попытался встать, отдал позицию, сел.

Очень показательный момент был, что он сначала просто взял шею Гана, прихватил её. Контроль был слабоватый, он отпустил левую руку, а правую руку пробил глубже под гильотину. То есть он уже собирался его душить. Он пробил руку глубже под гильотину, а левой рукой начал бить Гана. Ган начал реагировать на эти удары и держать Джонса за спину.

Ему это только и нужно было — он пробил руку еще глубже и закрыв захват, придушил его. Можно сказать, сводил в школу. Очень сильное выступление было», — сказал Кайрат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.