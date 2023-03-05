«Это меня немного беспокоит». Уайт — о вечеринке Джонса в Лас-Вегасе
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Президент американского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал желание Джона Джонса отметить победу над Сирилем Ганом вечеринкой в Лас-Вегасе.
«Джонс хочет устроить вечеринку в честь победы? Прямо в Лас-Вегасе? Это меня немного беспокоит», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.
Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.
На счету Джона Джонса теперь 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. У Сириля Гана 11 побед и два поражения в ММА.
Новость по темеДана Уайт: Джонс — непобеждённый, лучший навсегда
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