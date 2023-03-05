Бой Рахмонова признан лучшим на UFC 285, у Джонса и Грассо бонусы за лучшее выступление

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

UFC подвёл итоги турнира.

Поединок непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом был признан лучшим боем вечера. Рахмонов выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. Рахмонов получит $ 100 тысяч, так как его соперник не уложился в вес.

Бонусы за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тысяч получили Джон Джонс, Алекса Грассо и Бо Никал.

Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Алекса Грассо также удушающим выиграла у Валентины Шевченко и стала обладательницей титула в женском наилегчайшем весе. Бо Никал успешно дебютировал в UFC, задушив Джейми Пикетта.