Уайт подтвердил, что Джонс получит бой с Миочичем

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт подтвердил, что следующий поединок новый чемпион промоушена в тяжёлом весе Джон Джонс проведёт со Стипе Миочичем.

Об этом также в октагоне сказал сам Джонс, вызвав Миочича на бой.

«Я не знаю когда, но Джонс определённо сразится со Стипе. Он хочет боя со Стипе, так что мы устроим бой с Миочичем», — сказал Уайт журналистам во время пресс-конференции после боя на UFC 285.

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.