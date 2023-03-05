Джон Джонс впервые за 10 лет победил в первом раунде
Поделиться
В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.
Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Это был первый бой Джонса после перехода в тяжёлую весовую категорию.
В предыдущий раз Джонс выигрывал в первом раунде в 2013 году, то есть уже десять лет назад. На турнире UFC 159, который состоялся 27 апреля 2013 года, Джон Джонс нокаутировал Чейла Соннена в первом раунде.
На счету Джона Джонса теперь стало 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. У Сириля Гана 11 побед и два поражения в ММА.
Новость по темеУайт подтвердил, что Джонс получит бой с Миочичем
Комментарии
- 5 марта 2023
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:13
-
11:08
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
10:29
-
10:15
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:48
-
09:41
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:20
-
09:12
-
09:07
-
08:50
-
08:46
-
08:20
-
08:16
-
07:50
-
07:48
-
07:36
-
06:00
-
04:35
-
03:58
-
03:49
Партнерский контент