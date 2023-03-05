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Джон Джонс впервые за 10 лет победил в первом раунде

Джон Джонс впервые за 10 лет победил в первом раунде
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Это был первый бой Джонса после перехода в тяжёлую весовую категорию.

В предыдущий раз Джонс выигрывал в первом раунде в 2013 году, то есть уже десять лет назад. На турнире UFC 159, который состоялся 27 апреля 2013 года, Джон Джонс нокаутировал Чейла Соннена в первом раунде.

На счету Джона Джонса теперь стало 27 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. У Сириля Гана 11 побед и два поражения в ММА.

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