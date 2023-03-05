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Валентина Шевченко впервые в карьере проиграла удушающим приёмом

Валентина Шевченко впервые в карьере проиграла удушающим приёмом
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Соглавным событием турнира стал титульный поединок в женском наилегчайшем весе между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо. Победу в бою удушающим приёмом одержала Грассо.

Для Валентины Шевченко это первое поражение удушающим приёмом в профессиональной карьере.

В активе Валентины Шевченко 22 победы в 26 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У её соперницы Алексы Грассо 16 побед в 19 боях.

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