Дана Уайт: пока нет идей, кто станет следующим соперником Махачева

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт высказался ответил на вопрос о следующем поединке российского бойца, чемпиона в лёгкой весовой категории Ислама Махачева.

«Есть ли у меня идеи, кто может быть следующим соперником Махачева? Нет, мы пока что не обсуждали это. Во время поединка с Волкановски он был невероятен и доминировал в октагоне. Позже мы решим, какой бой будет для него следующим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

12 февраля на турнире UFC 284 Ислам Махачев выиграл у чемпиона полулёгкого дивизиона Алекса Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что бойцы могут провести незамедлительный реванш.