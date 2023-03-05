Джон Джонс: этот момент настал, я переживаю лучший день в жизни

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и новый чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Джон Джонс высказался о победе над французом Сирилем Ганом.
«Я чувствую себя просто великолепно. Я никогда не чувствовал себя более спокойным. Я никогда не чувствовал себя более счастливым. Сбылась моя мечта. Я действительно переживаю самый лучший день в моей жизни. И я действительно счастлив. Все мои болельщики, все фанаты, я люблю вас очень сильно.
Этот момент настал. И я сказал себе: «Да, я хочу быть здесь». У меня была цель, которую я перед собой поставил. И я сделал это. Я реально верил, что я могу стать самым сильным человеком в тяжёлом весе», — сказал Джонс на пресс-конференции.
Стоит отметить, что, придя на пресс-конференцию, Джонс поздоровался на французском языке.
- 5 марта 2023
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