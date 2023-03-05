Миочич: снимаю шляпу перед Джонсом, но теперь ему придётся биться со мной

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич прокомментировал победу Джона Джона в титульном поединке с Сирилем Ганом.

«Хороший бой, Джон выиграл, он молодец. Снимаю шляпу, но, к его сожалению, теперь придётся биться со мной в июле. Я не нервничал, был спокоен, как и всегда. Больше нервничаю, когда дерутся мои друзья. А это просто хороший бой. Джонс поймал его на удушающий, Ган не выбрался. Классно быть зрителем, потому что не получаешь по лицу. Я, конечно, хотел биться, но мне бой не дали, так что ждём июля. Честно говоря, думал, что бой дойдёт до решения, всё же Джон не бился три года, но я снимаю шляпу перед ним», — приводит слова Миочича ESPN.

Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.