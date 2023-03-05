Миочич: я вынесу Джонса, вот чем всё закончится

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич высказался о предстоящем поединке с новым чемпионом дивизиона Джоном Джонсом.

«Джонс — большой парень, 193 сантиметра, вес под 113 килограммов. Да, я побольше, так что всё нормально. Не знаю, может быть Ган просто перенервничал. Но это жёсткий парень. Не сомневаюсь, что вернётся. Что будет главным испытанием для Джонса? Да много чего, если честно. Он не сталкивался с таким, как я. Понимаю, что звучит, как клише, но это действительно так. Я его вынесу. Вынесу его, вот чем всё закончится. Не хочу забегать вперёд, идём от боя к боя, но я выиграю», — цитирует Миочича ESPN.

Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.