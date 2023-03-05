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Джонс стал восьмым бойцом, сумевшим стать чемпионом в двух дивизионах UFC

Джонс стал восьмым бойцом, сумевшим стать чемпионом в двух дивизионах UFC
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В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе. Это был первый бой Джонса после перехода в тяжёлую весовую категорию.

Таким образом, Джонс стал восьмым бойцом в истории промоушена, который завоёвывал чемпионский титул в двух весовых категориях. Джонс ранее был чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

Ранее чемпионами в двух весовых категориях удавалось стать Би Джей Пенну, Рэнди Кутюру, Жоржу Сен-Пьеру, Даниэлю Кормье, Конору Макгрегору, Генри Сехудо и Аманде Нуньес.

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