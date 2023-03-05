Кормье оценил победу Джонса над Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил победу Джона Джонса над Сирилем Ганом в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Выступление было классным. До боя Джонс говорил, что справится легко. Он вышел и всё доказал. Никто не ожидал того, что сделал Джонс Сирилем Ганом за две минуты после трёх лет простоя. Он стал чемпионом в тяжёлом весе. Это одно из самых впечатляющих выступлений в карьере Джона, в которой не счесть великих моментов», — цитирует Кормье ESPN.

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе.

Джон Джонс выиграл у Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.